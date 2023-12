Az ősbemutatót pedig igazán illusztris helyszínen, a fővárosi Nemzeti Színházban tartják hétfő este zárt körben.

Mint Mihalecz József kifejtette, az igen fiatal filmes, Zalai Szilveszter által rendezett mű a legendás selmecbányai képzőhely történetét, valamint az ott létrejött diákhagyományt mutatja be, kifejezetten fókuszálva e ma is élő hagyományrendszer lényegére.

Az pedig a szakmaszeretet, a barátság és a hazaszeretet hármassága – hangsúlyozta a bányamérnök, hozzátéve, hogy e hagyománynak különböző formai-tartalmi megjelenései vannak, amelyek közül csupán az egyik a szakestély. Mihalecz József e hagyománynak a magyar történelem alakulására is hatást gyakorló voltáról kiemelte: ebből a hármas jelszóból lehet megérteni azt is, hogy az egyetem és későbbi utódintézményei, illetve azok hallgatói miért hoztak nagy áldozatokat az 1848-as forradalomban, Trianon után, majd az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt is.

A 60 perces alkotást mintegy 70 órányi alapanyagból állították össze, ezért a készítők további fontos a jövőben, hogy az egyes témákat külön-külön is jobban kibontsák. „Ezt az anyagot nem szabad hagyni elveszni” – hangsúlyozta a bányamérnök.

A dokumentumfilm létrejöttének további pécsi-baranyai szála, hogy annak elkészítéséhez az alkotók Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő, tiszteletbeli bányász segítségével kaptak kormányzati támogatást. A kormánypárti politikus, akit tíz évvel ezelőtt avattak fel selmeci hagyományok gyakorlására, szintén megjelenik a dokumentumfilmben.