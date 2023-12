Édes élet 28 perce

Semmitől sem riadnak vissza, hogy megvédjék birodalmukat

Ki ne ismerné Willy Wonkát, a csokigyárost, akit a Tim Burton keze munkáját dicsérő filmben Johnny Depp formált meg? Már ott is kaptunk egy képet, hogy milyen lehetett a gyerekkora, de most teljes képet kapunk minderről a Wonka című filmből, amelyet december 19-én a pécsi Uránia Mozi és a Cinema City is vetít.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotó: Sarunyu L

Willy Wonka egy igazi legenda, de még a legendák is voltak fiatalok, csak másképp, mint bármelyik más ember. Volt gyerek, volt fiatalember, aki bejárta a világot, út közben meglopott egy umpa-lumpát, őrült csokikat talált fel, és még őrültebb álmokat hajkurászott. Azonban arra vágyott, hogy véget érjen a világjárás, letelepedjen, és megnyithassa mágikus csokiboltját. A szülővárosában azonban már létezik egy csokigyáros trió, akik a legkeserűbb módszerektől sem riadnak vissza, ha meg akarják védeni birodalmukat. Wonka azonban minden helyzetben megőrzi jókedvét, és készen áll rá, hogy bebizonyítsa, hogy a legjobb dolgok az életben egy nagy álommal kezdődnek, és annak, aki elég szerencsés hozzá, hogy Willy Wonka közelében éljen, azzal bármi megtörténhet.

A filmet a Paddington-filmek rendezője és a Harry Potter-filmek poducere közösen jegyez, és olyan színészeket sikerült megnyerniük a Wonkához, mint Timothée Chalamet, Hugh Grant, Rowan Atkinson. Az alkotást az Uránia Mozi és a Cinema City is december 19-én három alkalommal vetíti. Az előbbi 15 óra 50 perckor, 18 órakor és 20 óra 10 perckor, míg utóbbi 14 óra 45 perckor, 17 óra 20 perckor és 20 órakor tűzi műsorra.

