A részletes ismertetőből előzetesen két eseményt emelnénk ki. Kerekes István Szociofotók/szocioportrék címmel tart előadást február 20-án. A fotóművészről tudni kell, hogy a közelmúltban átlépte a fotópályázatokon elnyerhető díjak számának négyezres határát. Az elismeréseket a világ 88 országában nyerte, és ez az eredmény a magyar fotográfia történetében abszolút rekord. Az pedig világszinten is kiemelkedő, hogy több mint 103 Best Author of the Salon/Best Author of the Circuit fődíjjal rendelkezik, valamint 880 Gold Medal nyertese és Yelena című fényképe is világtekorder: eddig 660 díjat kapott. Idén pedig eddigi egyedüli magyarként felvették a svájci székhelyű IAAP Hírességek Csarnokába/Hall of Fame.

A maga szakterületén hasonlóképpen átfogó és érdekes bemutatóval jelentkezik a több mint negyven éve sajtófotóval foglalkozó Laufer László - lapunk fotóriportere. Ő február 6-án a fotóriporteri munka a roll filmtől a telefonos képekig, a filmhívástól az azonnali képküldésig címmel számol be a sajtófotózás aktuális érdekességeiről, a szakterület több évtizedes fejlődéséről.