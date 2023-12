Már elérhető a legújabb adaptáció

Sok Rick Riordan rajongó várta már, hogy felkerüljön, és már fent is van a Disney Pluszon a Percy Jackson és az Olimposziak című könyvéből készült adaptáció, amely egy 12 éves félistenről, Percyről szól, akinek az a feladata, hogy visszaszerezze Zeusz ellopott villámját, hogy aztán visszaállítsa a rendet az Olümposzon.

Sorozat az első afroamaerikai rendőrbíró-helyettesről

A másik ajánlott alkotás a SkyShowtime kínálatában található meg, és Az igazság emberei: Bass Reeves címet viseli. Ez a minisorozat az első afroamerikai rendőrbíró-helyettes történetén alapul, aki annak idején különlegesnek számított a Mississippitől nyugatra. A sorozatban olyan színészek is felbukkannak, mint Donald Sutherland és Dennis Quaid.

Most már otthon is leeshet az állunk

Az animációsfilmek listája bővülni fog az HBO Max-on, hiszen sokak legnagyobb örömére felkerül a felületre a Pókverzum: A pókverzumon át, amelyről csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni. Az első rész sikere után ugyan kicsit féltek a rajongók, hogy sikerül-e megütni a mércét, de az alkotók megcsinálták, és egy olyan folytatást kapott Miles Morales Pókembere, hogy az állunk is leesik.

Egy másik univerzumban máshogy történt

Ha már az animációs alkotásoknál járunk, akkor mindenképpen meg kell említenünk, hogy a Disney Plusz-ra érkezik a Marvel Mi lenne, ha...? című sorozatának második évada. A sorozat a multiverzum alternatív idősíkjait kutatja, és arra keresi a választ, hogy mi lenne, ha az MCU filmek főbb eseményei másként történnek meg.

Egy szerelem bonyolul története

Talán eddig keveset hallottunk róla, az előzetesbe is csak véletlenül fut bele az ember, de mégis, a Maestro egy olyan film, amelyet már nagyon várunk. Bradley Cooper rendezte, és színészi tehetsége mellett megfelelő rendezői vénával is rendelkezik, így bizakodunk, hogy ezen filmje is minőségi lesz. A Netflix kínálatában érkező életrajzi drámának középpontjában Leonard Bernstein amerikai zeneszerző és felesége, Felicia Montealegre bonyolult szerelmi története áll.

Amikor egy Star Wars projekt új útra tér

És ha már Netflix, akkor mindenképp meg kell említenünk Zack Snyder Rebel Moon című alkotását is, amelyet epikus űroperaként határoznak meg. Mindenesetre az alkotásnak az első felvonása érkezett meg decemberben A tűz gyermeke címen. A film eredetilegeg egy Csillagok háborúja fejezetnek indult, de a projektből nem lett semmi, de Snyder úgy gondolta, hogy mégis kezd az ötlettel valamit. Hogy jól tette-e vagy sem, azt mindenki eldöntheti maga.