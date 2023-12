A Leo Amici 2022 Addiktológiai Alapítvány színház- és mozgásterápiára sok minden jellemző. Először is az, hogy mindez az emberek közt születő közvetlen és alkotó kapcsolat. Másodszor pedig az ember vívódásait, küzdelmeit, lelki történéseit, kapcsolatainak fejlődését mutatja be, s egyúttal fejleszti játékosan, mindemellett pedig a színház- és mozgásterápia az érzelmek az egyéniségeken keresztüli kreatív kifejezés, at emberi együttérzés kiterjesztése.

A kezdetektől fogva folyamatosan fejlődik a Leo Amici Alapítvány zenés, testi-tudati színházterápiás aktivitása. A kész darabok lényege a személyesség, a saját élmények, érzések kivetítése, megélése, ezáltal a feldolgozás segítése.