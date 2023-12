Nem tudom megmondani, hogy pontosan melyik amerikai filmben láttam először mazsoretteket, talán az Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett Hull a pelyhes című karácsonyi film vége felé. De abban biztos vagyok, hogyha felvonulás van egy alkotásban, akkor ott biztosan vannak mazsorettek, ami nem meglepő, hiszen források szerint az Amerikai Egyesült Államok is lehetett a kiindulópontja ennek a mozgásformának, amely az egész világon gyorsan elterjedt, sőt az 1940-es évekre tömegmozgalommá vált.

Így azon sem szabad meglepődnünk, hogy Magyarországon is népszerűvé vált ez a műfaj, és Pécsen is szerveződtek csoportok, amelyek a város több rendezvényén is felléptek és színesítették a programot.