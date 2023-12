Ki ne imádná a tiltott szerelmes sztorikat?

Akinek az a válasza erre, hogy ő nem, akkor is olvassa el ezt a könyvet, mert rögtön rajongóvá fog válni.

Az első részhez képest sokkal jobban tetszett ebben a történetben az, ahogyan a karaktereink fejlődtek, ahogy szép lassan jutottak el A-ból B-be. Nem egyszerűen azt láttuk, hogy minden könnyen megoldódik, hanem igenis meg kellett küzdeniük önmagukért, egymásért, és az út során jobban megismerték önmagukat is. Bridget esetében volt ez igazán látványos szerintem, aki egyik pillanatról a másikra kerül egy olyan helyzetbe, amely mást követel meg tőle, mint amit eddig megszokott, és alkalmazkodnia kell, de úgy, hogy közben meg akar maradni önmagának. Viszont a változás nem ördögtől való dolog, így neki is formálódni kellett, ami úgy sikerült, hogy közben nem vesztett el önmagát, sőt több is lett, mint volt.

És mielőtt azt hinné valaki, hogy a szerelem a két szereplő között csak úgy ripsz-ropsz szárba szökkent, az téved. Ugyan tisztában vagyunk vele a legelejétől kezdve, hogy a felszín alatt kedvelik egymást, viszont először barátokká válnak, és majd csak ezután következik a mindent elsöprő és legyőző szerelem.

Ez is egy jól megírt szappanopera sztori, csak enyhébb, mint az első rész. Ebben is volt titok, de azért nem annyira a valóságtól elrugaszkodott, mint az előző kötetben. És még meg is lepődtem rajta, bár ha jobban belegondolok, egyértelműnek kellet volna lennie.

Szó, mi szó, én élveztem ezt a kötetet is. Nem váltja meg a világot, de szerintem nem is ez volt a terv vele, hanem egyszerűen csak az, hogy szórakoztassa az olvasót, és egy kis időre kiszakítsa a valóságból.

Ana Huang: Twisted Games (Bridget&Rhys)

romantikus

Maxim Könyvkiadó - Dream válogatás

2023