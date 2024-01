Hogy az emlékezet és a felejtés mennyire fontos része életünknek, és ennek ellenére mennyire nem vagyunk tisztába a működésükkel, azt mindannyian tudjuk. Éppen ezért az ezzel foglalkozó könyvek roppant népszerűek – még úgy is, hogy amit ma olvasunk, az könnyen lehet, hogy hamarosan csak a tudásunk aprócska részét jelentik, hiszen az ezzel kapcsolatos tudományágak és kutatások folyamatosan szolgálnak újabb és újabb eredménnyel.

A könyv hivatalos ismertőjéből idézünk most. „Ha valami nem rögtön jut az eszünkbe, hajlamosak vagyunk kétségbeesni. Hiszen feledékenységünk annak a jele, hogy nem jó a memóriánk – legalábbis ez az általános vélekedés, és sokáig a tudomány is így tartotta. Csakhogy úgy tűnik, ennek épp az ellenkezője az igaz, érvel Scott A. Small kiváló emlékezetkutató, aki állítja: a felejtésre, a feledékenységre gondolkodásunk, kreativitásunk megőrzéséhez igenis szükségünk van. Könyvében nemcsak azt írja le közérthetően és érdekfeszítően, hogy mi a különbség a normális és a kóros feledékenység között, és hogyan működik az agyunk, a memóriánk, hanem az Alzheimer-kór kutatásának legfrissebb eredményeivel is megismertet bennünket.