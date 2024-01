Akárcsak az előző években, most is nagyban meghatározta az időjárás azt, hogy mennyire pörög a város talán legjobb rendezvénye – amikor szakadt az eső, kevesen voltak, ha nagy volt a hideg, még kevesebben. Ezúttal viszont szinte tökéletes (már hogy januárhoz képest tökéletes) idő szakadt a helyszínről helyszínre bóklászók nyakába: csepegett az eső, de nem nagyon, hideg volt, de nem nagyon, úgyhogy mi is lelkesen csatlakoztunk a sétálókhoz. És velük együtt nem jutottunk be Mehringer Marci fellépésére: a Made in Pécs Café előtt, az utcán is vagy húsz fiatal várakozott, hátha kijön valaki, s be lehet slisszolni a helyére. Úgyhogy inkább végigjártunk az összes helyet, a Ti-Ti-Tát, a Sárkány Barlangot, a Szabadkikötőt, a Trafikot, a Pécsi Estet és a Trafikot. És bizony mindenhol nagyon sok embert láttunk – a fesztivál végérvényesen a város részévé vált, s mi ennek nagyon tudunk örülni.

A programok ma egész nap pörögnek, vadásszunk bátran, és legyen miénk a város vasárnap hajnalig.