Mánfai György 1983 óta tagja a Mecseki Fotóklubnak, amelynek sokáig vezetőségi tagja is volt. 1993 óta tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének. 1990-ben Párizsban a Nemzetközi Fotóművészek Szövetsége (FIAP) a „Fényképezés művésze” címet (AFIAP), majd ugyanitt 1993-ban a FIAP a „Fényképezés kiválósága” (EFIAP) címet adományozta számára. 1994-ben elsőként nyert Nagygyörgy Sándor-díjat. 1990-ben és 1993-ban Nívódíjban részesült. 2014-ben Ő kapta meg elsőként Pécs Megyei Jogú Város Zsolnay Vilmos díját. Hazai és külföldi fesztiválokon, szalonokon, pályázatokon több mint 100 díjat nyert. Fotóit 19 országban állították ki. Képei megtalálhatók a hazai és nemzetközi fotómúzeum archívumaiban vagy számos kötetben, albumban is. Elsősorban a teremtett világ gyönyörűségeit fotografálja, de az ókori történelem iránt is előszeretettel érdeklődik – olvasható a vízügy közösségi oldalán.