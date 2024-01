Könyvajánló 1 órája

Egy részegen írt vélemény hozza meg az áttörést: álommunkát ajánlanak a lánynak

A 2023-as év utolsó olvasmánya Lauren Asher: The Fine Print – Az apró betűs rész című könyve volt, amely a Könyvmolyképző Kiadó gondozásában jelent meg. Pár napot vártam az értékelés megírásával, mert nem tudtam, hogyan is viszonyulok igazán az olvasottakhoz, de talán most már valami körvonalazódni látszik ezt illetően.

Amikor a kívánságlistámra felkerült Lauren Asher Dreamland Billionaires sorozatának első része, akkor csak annyit tudtam a kötetről, hogy hatalmas TikTok-kedvenc, így én is kíváncsi lettem rá, mert a nagy visszhang mindig meg tud győzni. Az volt még tiszta, hogy ez egy romantikus történet, amelynek középpontjában egy vidámpark áll, mint a Disneyland, és egy morcos pasi. Ennyi bőven elég, hogy levegyen a lábamról, viszont most, hogy végeztem vele, hiányérzetem van, és nem vagyok száz százalékig elégedett vele. De először is lássuk a történetet: adott egy gazdag családból származó férfi, Rowan, aki hatalmas vagyonhoz jut, ha sikerül elérnie, hogy a nemrég elhunyt nagyapja által alapított vidámparkot, a Dreamlandet megújítsa. Rowan a megoldást Zahra-ban látja, akinek hatalmas képzelőereje van, csak egy bökkenő van, hogy megcsókolja a lányt, majd álnéven ír neki, mert jobban meg akarja ismerni, de közben meg nem hisz abban, hogy megérdemli a happy endet. Zahra-ban a lehetőséget akkor látja meg Rowan, amikor elolvassa a részegen írt véleményét a Dreamland egyik legdrágább attrakciójáról, ezért ajánl fel neki egy álommunkát, amit a lány habozás nélkül el is fogad, csak együtt kell dolgoznia a goromba főnökével, akiről azonban lassan kiderül, hogy nem is olyan, mint amilyennek mutatja magát.

Több száz vagy inkább ezer olyan könyvet olvastam már, amiben az a felállás, hogy adott egy kedves, vidám lány, meg egy morcos férfi, akik egymásba szeretnek, de a múltjuk, az abból fakadó gondolkodásmódjuk akadályokat gördítenek a jövőjük elé. Nem mondom, hogy nem volt klisés a történet, mert ki lehetett találni mindent előre, mégis olvastatta magát. Volt egyfajta bája, ami miatt nem lehetett letenni. A szereplők a maguk módján érdekesek voltak, és az első oldalakhoz képest nagy karakterfejlődésen mennek keresztül, még sem érzem, hogy annyira mélyre ástunk volna, viszont az biztos, hogy mindannyian éreztük már azt a bizonytalanságot, amit ők is, így nem nehéz velük azonosulni. Alapvetően két nagy gondom van a könyvvel Az egyik az, hogy szerintem nagyon kevés benne a leírás, főleg párbeszédre épít. A leírások sokat segítenek abban, hogy mélyebben elmerüljünk egy történetben, jobban megismerjük karaktereinket, és ne érezzünk késztetést arra, hogy tíz oldal után ránézzünk a telefonunkra. A másik problémám pedig az utolsó oldalak voltak, ami olyan szinten tündérmeseszerű és giccses, hogy minél hamarabb végezni akartam vele. Mindezek ellenére mégis egy szerethető könyv, csak hiányzott belőle valami plusz, ami a legjobbak közé emeli. Viszont, ha a kritikáknak hinni lehet, akkor a sorozat második és harmadik része sokkalta jobb lett. Lauren Asher: The Fine Print - Az apró betűs rész romantikus Könyvmolyképző Kiadó - Rubin pöttyös könyvek 2023

