Václav Havel cseh író, politikus, az 1989-es rendszerváltás meghatározó szereplője csehszlovák, majd cseh köztársasági elnök volt, ugyanakkor író, drámaíró, társadalomfilozófiai gondolkodó volt. Még 2022 őszén olvashatták interjúnkat az akkor Pécsen alkotó Primož Repar szlovén író-filozófussal, aki szintén említést tett Václav Havel munkásságának társadalomelméleti, politikai hatásáról. Repar akkor arról is beszélt, Václav Havel mellett Jan Patočka cseh filozófus is szerepet játszott az úgynevezett Charta ‘77 dokumentum és mozgalom létrejöttében, amely a korabeli szocialista rezsimmel szemben hangsúlyozta az emberi jogok szerepét. Mindez a rendszerváltáshoz vezető folyamatokhoz is hozzájárult.

E szerző, Havel tollából állít tehát színpadra egy kétszereplős darabot a Pécsi Nemzeti Színház. A Katona Levente és Köles Ferenc által tolmácsolt események egy sörgyárban játszódnak, mely a cseh irodalom ikonikus helyszíneként él a köztudatban.

A cselekmény középpontjában Ferdinánd Vaněk (Katona Levente) drámaíró áll, a darab az ő megzsarolásának történetét tárja a nézők elé.

A főszereplő, egy börtönviselt drámaíró egy sörgyárban kap munkát.

A gyár egyfajta menedékül szolgál számára, ám a Sörmester (Köles Ferenc) arra próbálja meg rávenni, hogy önkéntesen készítse el saját jelentéseit. Ezzel a Sörmester további előnyökhöz jutna, és a sörgyárban így Vaněk még egy saját kis irodát is magáénak tudhatna… A humorral és abszurditással árnyalt történetet Havel saját tapasztalataiból merítette, az 1970-es években ugyanis ő maga is egy sörgyárban dolgozott munkásként. Az Audiencia a totalitárius rendszerrel, az egyéni integritással és az emberi szabadsággal kapcsolatos témákat – amelyek gyakran visszatérnek Havel műveiben – érinti feszülr konfliktusoktól teljes párbeszédek során.

– A két ember között zajló látszólag tét nélküli beszélgetés és sörözés apránként feloldhatatlan konfliktussá érik. A sörízű, zsigeri moralizálás közben általános emberi igazságok kerülnek terítékre, megannyi megválaszolt és főleg megválaszolásra váró kérdés

– fogalmazza meg a dráma lényegét a Pécsi Nemzeti Színház.

A két színművész mellett a Jászai Mari-díjas Füsti Molnár Éva által rendezett darabban hangfelvételről Stubendek Katalin, Németh János és Csajághy Szabolcs is közreműködik. Az előadás premierjére február 10-én kerül sor az N. Szabó Sándor teremben.