A Yours Truly Nemzetközi Futás arról szól, hogy futótársaink az év bizonyos napjain, a téli punnyadás kellős közepén, a világ minden táján futócipőt húznak, és lefutnak 25 vagy 50 kilométert. Saját maguk mérik az időeredményüket, amit aztán beküldenek az esemény szervezőinek honlapjára. Lényeges, hogy a hivatalos versenytávokon kívül bármilyen más, felkészültségünknek megfelelő távot vállalhatunk, akár egyetlen kilométert is.

Nos, az egyik idei ilyen futás január 28-án lesz, úgyhogy ha érdekel minket egy ilyen kihívás, akkor ott a helyünk. Ez a mostani futás lehet magányos erőpróba a pusztaságban, vagy örömfutás a családdal, barátokkal, sporttársakkal. Hivatalos rajt valójában nincs, futhatjuk délelőtt, délután, de aki szeretne csapatban mozogni, az célozza be a három órát, és a Tüskésréti tavat.