A rendezvénnyel egy időben rendezik meg az Ormánsági Pálinkaversenyt s lesz még böllérbál is. A Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény egy érdekesnek ígérkező programelemet is meghirdetett a rendezvényhez kapcsolódva. A Nyárslevél író versenyt.

Kolat Irén intézményvezető elmesélte, hogy a nyárslevélírás egy régi szokás, az ország néhány területén viszont egyáltalán nem ismerik. Általában a disznótor estéjén került erre sor. A helyi, környékbeli gyerekek, fiatalok megfigyelték, hogy melyik háznál vágtak disznót, majd egy nyársat készítettek, a házigazda gazda ajtajához tették, aztán várták, hogy milyen finom falatokat tesznek majd rá. A nyársra egy levelet is tűztek, mindenféle vicces üzenetekkel, versekkel, a disznóvágás résztvevőit kifigurázva. Ennek a célja abszolút nem sértés volt, hanem inkább a jó hangulat fokozása.

Ehhez kapcsolódott a maszkában járás is, amikor a helyiek (főleg legények vagy gyerekek) beöltöztek mindenféle ruhákba és annyira elmaszkírozták magukat, hogy nem voltak felismerhetőek. Így állítottak be a vacsorára, hogy vendégül lássák őket.

A művelődési házhoz érkeztek is már nyárslevelek, melyeket továbbra is várnak. Szívesen fogadják a régről fennmaradt nyársleveleket és a most készülőket is. A pályázó leveleket az Ormánsági Fehérhurka Fesztiválon 10 óráig várják, melyeket a nap folyamán felolvasnak. A hagyományok megőrzése mellett céljuk a vendégsereg megnevettetése. A pályázó leveleket a [email protected] címre várják.