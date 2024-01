– Amióta iskolában is elérhető, tanulható a népzene, talán többen hajlamosak kötelességként tekinteni rá. De ha vannak lelkes, jó tanárok, akik átéléssel tanítanak, segítenek személyes kapcsolatokat is kialakítani, valamint korán kamarazenélési, fellépési lehetőségeket teremteni a fiataloknak, akkor nagyobb eséllyel maradnak meg ezen az úton – a közösségi élményeket itt is fontosnak tartom.

A fenti néhány mondatot Monori Ádám mondta lapunknak nagyjából két évvel ezelőtt, amikor interjút készítettünk vele. Egy hosszabb beszélgetés volt az, érdemes elolvasni, de szintén érdemes élőben is megnézni, hogy a fenti bekezdés utolsó szavai, azaz a „közösségi élmény” hogyan válik valósággá. Csütörtök este nyolctól ugyanis a Bohaj zenekar lép fel a pécsi Nappliban – és abban egészen biztosak vagyunk, hogy táncra perdül mindenki, aki ezt az estét nekik adja. Sapka, sál legyen nálunk – a végén ugyanis biztosan kiizadva indulunk haza.