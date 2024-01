Farsangi batyus bált tartanak hagyomány szerint Szentlőrincen. A mulatságra február 17-én kerül sor, jegyeket a részt venni kívánók már elővételben válthatnak. A rendezvényt az önkormányzat szervezi, helyszíne ezúttal is a szentlőrinci sportcsarnok lesz, az Ifjúság útja 5. szám alatt. Az este háromnegyed nyolckor kapunyitással indul, amelyet nyolc órakor a városban működő Arabeszk tánccsoport előadása követ. Negyed kilenctől báli mulatsággal folytatódik a farsang, amely közben éjfélkor tombolasorsolásra is sor kerül, különféle értékes nyereményekkel. A tánc ezt követően is folytatódik, egészen hajnalig, a batyus mulatság zárására háromkor kerül sor. A muzsikát Flipper biztosítja majd a rendezvényhez.