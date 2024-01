Az utóbbi években nagyon felkapottak lettek azok a kötetek, amelyekben fontos szerepet kapnak a mitológiai alakok, illetve történések. Sok könyv esetében egy teljesen kicsavart történetet kapunk, amelyekre lehet rá kellene írni, hogy „csak nyomokban tartalmaz mitológiát”. De ezekkel sincs gond, hiszen élvezem őket, de felüdülés volt Jennifer Saint regénye. Az írónő feltöltötte a réseket az ismert történetben, vagyis inkább történetekben, tovább szőtte a szálakat, kiegészítette, hogy végül egy kerek egész válljon belőlük.

A könyv hivatalos leírása így kezdődik: A görög mitológiából jól ismert Thészeusz és a Minótaurosz történetének igéző újramesélése.

Csakhogy ez a kötet nem a férfiakról, hanem a nőkről szól, Minósz király leányairól, Ariadnéről, és húgáról, Phaidraról, akik a krétai palota alatti labirintusba zárt Minótaurusz patadobogását és üvöltését hallgatva nő fel. Ez a szörny, aki egyébként a testvérük, minden évben vért követel, és a király el is intézi ezt, Athénből érkeznek fiatal férfiak és nők, hogy meghaljanak. De egy nap Thészeusz, Athén hercege is az áldozatok között van, akibe Ariadné rögtön beleszeret, és segíteni akar legyőzni saját öccsét, és meg is teszi, hiszen olyan szerelmes, hogy semmi sem tudná megállítani. De hiába a fonál, hiába a felajánlott szíve, a férfi, akire vágyott, egy szigeten hagyja.