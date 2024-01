Hartay Csaba könyveinek nagy titka talán az, hogy érzékenyen jeleníti meg azt a kort, amelyet részint már magunk mögött hagytunk, részint pedig nagyon is bennünk él – a nyolcvanas évek végéről, a kilencvenes évek elejéről beszélünk, egészen konkrétan. Ugyanakkor van egy nagy csapda is ebben: ha erről, a nem túl távoli múltról írunk, akkor előfordulhat, hogy anélkül, hogy észrevennénk, szépítünk és mai szavakat használunk – ami miatt a varázslat is elillanhat.