Az előadást az elcserélt, mégis egy toronyházba került ikrek, egy kicsapongásra vágyó középkorú házaspár, néhány külföldi vendég és rendőr, valamint számos félreértés tűzdeli. A Háda János által rendezett előadás készítői azt ígérik, a káosz hasizmokat próbáló órákkal várja nézőit. Faragó András, Mérai Katalin, Szabó Máté és Bordás Mihály, Végh Judit Laurinyecz Réka, Bálizs Anett, illetve a rendező is feltűnik a két felvonásos vígjátékban.

Vasárnap, január 28-án, szintén 15 órakor az először 2022 őszén színre vitt Közjegyző az emeleten lesz látható. A kusza szálak, illetve a jogászi munkát övező kihívásokból fakadó szokatlan események ígérnek nevettető pillanatokat, valamint olyan színészek, mint Suhajda Dániel, a Barátok Köztből ismert Gyebnár Csekka és Szőke Zoltán, a Harmadik Színház Társulatának színművésze, László Csaba, valamint a Jóban Rosszban sorozatban is bemutatkozó Madár Veronika, illetve Gombás Ádám.

A Moravetz Produkció előadásai februárban is folytatódnak, e hónapban is látható lesz az Omega, az Őrületek tornya, illetve az ifjúsági Mátyás mesék előadás. A Pécsi Harmadik Színházzal közösen idén Valentin-napi gálakoncertet is tartanak Buch Tibor és Lőrincz Judit főszereplésével, valamint Horváth Elemér és Horváth Péter közreműködésével.