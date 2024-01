Miután megújult a Szabadkikötő, sokkal több lett, mint egy egyszerű szórakozóhely, rendezvényhelyszín is vált belőle, amely minden stílusban, műfajban és témában fogad be programokat. A Made in Pécs Fesztivál helyszínei között már évek óta szerepel.

Délelőtt 10 órakor kezdődnek a koncertek a Szabadkikötőben, de még lightosan, a gyerekekre szabva. Elsőként Villuth Adrás érkezik, majd őt követi a Pepita Család 10 óra 50 perckor. Ezután negyven perces váltásokban érkeznek majd a zenekarok a színpadra, de csúszás, mint tudjuk, bármikor előfordulhat. A Szabadkikötő fellépői 11 óra 30 perctől: Ősforrás Zenei Műhely, Lélekzengetők, Keptár zenekar, Duó Duende, Dutar, Kistanári, Gypo Circus – vendégelőadó Szegedről –, Komlozozo & Dobos G, Flamenco Sopianae, ÁFA Hegila Trió, Pannongrass, Konok, Kaiba Korp, Bolygó, Amazon Bloom, Kalor, U16, Rokokó Rosé, Új Anya Rock'n Roll Varieté, NNB, Bogázs.