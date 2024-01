Többféle krimi létezik, mondjuk engem leginkább a Sherlock Holmes, vagy Poirot féle nyomozások fognak meg, amikor logikával egy-egy hibát felfedezve és tovább következtetve pontról pontra jutnak el a gyilkosig. Vannak olyanok is, ahol a nyomozó és a gyilkos jellemrajza teszi izgalmassá az élet-halál vetélkedést, ám ez a film nem tartozik egyik kategóriába sem. A karaktereket csak érintőlegesen ismerjük meg, melyben szinte minden szereplő titkol valamit, s átveri kisebb-nagyobb mértékben a környezetét az ügyben nyomozókat. Ezáltal pedig aki csak színre lép, az gyanússá válik, legyen az barát vagy ellenség, segítőkész rokon, vagy olyan, aki mindig keresztbe tesz a főhősnek. Sőt, még a nyomozó is úgy tűnik, hogy sáros egy kicsit. A film ettől mozgalmassá válik, mindig jön egy érdekes szál, amitől sok a feszült jelenet és az akció. Ám a szálak jó része idővel elfogy, vagy ahogy jött úgy el is tűnik. Összességében csak arra jók, hogy bonyolultabbnak tűnjön a cselekmény.

Ami viszont kifejezetten a film mellett szól, az a rendkívüli fordulatok sora.

A sztori rögtön egy ilyennel indul: egy nő gyászolja férjét, akit lelőttek a parkban. Aztán ez a férfi kicsivel később mégis megjelenik egy babafigyelő videón, amit a hölgy rejtett kamerával a kislányáról készített. A fordulatok pedig jönnek szüntelen mind a nyolc részben, majd a befejezés lesz a legnagyobb csattanó.

A gond csak az, hogy legalább féltucat krimipanelból, elcsépelt történetekből épül fel az odáig vezető út, a káros gyógyszerek gyártásától a háborús bűnös színrelépésén át a középiskolai végzetes kimenetelű beavatási ceremóniáig, a vitorlásból tengerbe zuhanó férfi (gyilkosság vagy öngyilkosság áldozata?) haláláig. Ez azért is lényeges, mert a népszerű amerikai krimiregényíró Harlan Cobennek (a New York Times bestseller listáján gyakran az élen áll) a Netflix további 13 könyvét megfilmesíti. Eszerint tehát arra készülhetünk, hogy kevés jellemrajzzal, fordulatos thrillereket kapunk, ahol sodorják a nézőt az események, a logikának viszont igen kevés szerep jut.

„A Nem versz át”-ban például az utolsó epizódban kiderül egy apró részlet, amit a főhős kezdettől tud, mi viszont csak ekkortól. Ennek ismeretében viszont egy csomó mellékszál törölhető lenne, és a krimi rendkívül leegyszerűsödne, mondhatni elvesztené sorozatjellegét. Úgy is fogalmazhatnék, főhősünk királynő előnnyel játszik egy sakkjátszmát, amit aztán vezéráldozattal nyer meg.

Összességében izgalmas, szórakoztató krimisorozat a Nem versz át, s ha az ember nem akar egy gyilkossági történettől többet, mint izgulni, akkor nem fog csalódni. Ám az nekem egy kicsit sok volt, hogy a nyomozó Columbót megszégyenítően hóbortos, a társa pedig egy kelekótya nagyra nőtt gyerek. Továbbá hogy többen is faarccal játsszák végig az összes jelenetet. Szóval nézhető film, de nem fogok tolakodni, amikor majd jön a következő Harlan Coben történet.



Nem versz át (2024)

8 részes amerikai-angol krimisorozat

Netflix januártól