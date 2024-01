A Made in Pécs Café már a kezdetek óta helyszíne ennek a fesztiválnak, amely a fiatal és az idős korosztály számára egyaránt törzshely. A rendezvény itt is 10 órakor rajtol a Mehringer zenekar fellépésével, majd őket az alábbi sorrendben követik az előadók, formációk: Nagy Benjámin, Mukso, Sarnabör, Bogaram, Rosti, Bíró Balázs, Loch Szabolcs, Rockolya, Ötköves, Velin Fox, Barbora Hora - vendégelőadó Brno-ból -, Smooth Brass, Dörnyei Szabi, Kölyök, Dörnyei Szabi feat.Kölyök, szélltomi, Nemes Márk, LIZZOLI, Klub Mate, daydreaming twins, Rodek Balázs, VikHarp.

2021-ben plusz egy helyszínnel bővült a Made in Pécs Fesztivál, méghozzá a Sárkány Barlanggal, amely mondhatni a pécsi rock/metál közösség törzshelye. A hely Made in Pécs Fesztiválos programja a következő lesz: délelőtt 10 órakor a Sad News csap a húrokba, majd hajnalig az alábbi sorrendben követik egymást az előadók: Final Inspection, Másvilág, Detonic, Schenker Band, Forgotten Promises, Shock, Szumma, Dollar Street Gents, Sniffyction, Never B, Koriander, Far From The Shore, Incarnate, Malediction, Szofistick, Prés, Hengörfej, Majd értesítjük, Kínai Üzlet, Prostitunes, Dirty Dawn.