A hivatalos ismertető azonnal elárulja, miért is szerettük olyan nagyon ezt a könyvet. Eszerint adott egy táncos, egy révész és egy lovag, akik elindulnak a tiltott városba. Céljuk, hogy rázárják a tízezer kaput a hódítóra, aki elsőként intézett sikeres támadást a Városlánc központja ellen. Egy titokzatos lény, az Árnyak Királynője üldözi őket, akihez talán több szálon kötődnek, mint ahogy sejtik. Útjuk a sötétség mélyére vezet, ahol a legyőzhetetlen kauzalitás az úr, és minden döntés a legnagyobb árat követeli.

Michael Walden rendhagyó sci-fije különleges utazásra hív: ahogy a fenti mondatokból is kiderül, nem hagyományos könyvet lapozgathatunk, hanem egy olyat, amely folyamatosan kalandozik a műfajok között, és emiatt egy pillanatig sem tudhatjuk, milyen kaland vár ránk a következő oldalakon. Nagy fordulatok, hihetetlen izgalmak váltják egymást, kapkodjuk a fejünket gyakorta, de ha engedjük, hogy beszippantson minket is teljesen ez a konstruált világ, akkor óriási élményben lesz részünk, akkor mi is ott kalandozunk majd a hősökkel, és küzdünk valami megmagyarázhatatlanért.

Michael Walden: A ​végtelen város

Galaktika Metropolus Kiadó, 2023.