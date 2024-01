Érdekes ajánló jelent meg a honi természetjáró magazinban (Turista) a drávaszabolcsi rovarmúzeumról. A madárpókok, óriás bogarak, skorpiók a kővágótöttösi Sár József entomológus gyűjtései szerte a világból. Több mint 5 ezer példányból áll a bemutató, de a Dráva környékének rovarvilága is külön részt kapott, továbbá növénypreparátumok, valamint néprajzi tárgyak is megtekinthetők itt. Harkányban járva érdemes a határmenti községbe is ellátogatni.