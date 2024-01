Az utolsó helyszín, ami még kimaradt pedig a Nappali, ami az egyetemi közösség egyik törzshelyének számít. A Nappaliban nem csak iszogatni és enni lehet, ők is programokkal színesítik a pécsi estéket. A Made in Pécs Fesztiválon náluk is el fog szabadulni a zene. Délelőtt 10 órakor a Kusnyér Anna Kvartett indítja a fesztivált, majd őket a Shed követi, és végül az alábbi sorrend szerint haladnak tovább: Slumber.Party, AZT, DIP Trió, No Wahala Duo, Fling, tHe mYGrAntS, Afinis, Kultúrmadzag, Popa Gergő, VÊDÂNT, Kevlár Enddöbend, Armand & BandiT, Southern Comfort Duo, Bárdosi Brothers Company, Unexpected Journey, Bitter Honey, 63 gramm, Broken Feet, egy5egy, Heavenhike, Raziel.

Fontos tudni, hogy a nyitó előadók, valamint a vendégelőadók 30 perces koncertet adnak, míg a többi fellépő 20 perces műsorral készül. Két koncert között pedig mindig lesz egy 20 perces időszak a zenekaroknak a beállásra, az érdeklődőknek pedig az egyik helyszínről a másikra jutásra.

További információ a Made in Pécs Fesztivál Facebook-oldalán olvasható.