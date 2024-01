Ez a programsorozat lehetőséget kínál arra, hogy a város lakói, és a magyar hallgatók megismerjék külföldi szaktársaik kultúráját, vagy éppen a sajátjukban merüljenek el jobban, de ez fordítva is igaz, a messziről érkezett tanulóknak lehetőségük van megismerni Magyarország életének, történelmének, kultúrájának több szegmensét is. Ez 2024-ben sem lesz máshogy, és szépen lassan már érkeznek is az idei év programjai.

A februári hónapot egy Francophone Disco-val nyitják. Február 2-án, este 9 órai kezdettel a Made in Pécs Café-ban a DJ pult mögé Jean-Christope Giraud, a pécsi Alliance Française igazgatója áll, aki az öt kontinensen szétterülő francia nyelvterületek zenéit osztja meg a pécsi közönséggel.

Február 8-án a Művészetek és Irodalom Háza ad otthont az Érzékeny egyensúly: Hagyományok és modernitás Bhutában című előadásnak, amelyen a részt vevők elmerülhetnek Bhután elbűvölő birodalmában, ahol a hagyomány és a modernitás finom egyensúlyban táncol. Az előadás során Valcsicsák Zoltán lesz az érdeklődők kalauza, amelyen szó esik majd a hagyományos rituálékról és a kortárs előrelépésről is.