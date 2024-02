Az „Népek találkozása a mohácsi Dunánál" című állandó kiállítás korszerűsítésére nyert 70 millió forintot a múzeum. A kiállítás tervezése és a tárlat szakmai forgatókönyve hónapokig tartó előkészítő és tervező munka után 2022 novemberében készült el. Ebben az időszakban számos fontos, de kevésbé látványos feladatot kellett megvalósítani: a kiállítás új koncepciója megszületett; megtörtént a meglévő vitrinsor átalakíthatóságának felmérése, valamint a legfontosabb lépés: a Kanizsai Dorottya Múzeum gyűjteményének átvizsgálása és a kiállításba újonnan bekerülő tárgyak leválogatása.

Az 1200 m² alapterületű épületben az állandó kiállítás építését, látogató- és családbaráttá tételét valósították meg.

- Az eddig kiállított műtárgyakat ideiglenes raktárban helyeztük el, ott várták, hogy majd számos új anyaggal kiegészülve újra láthassák őket az érdeklődők

- mondta korábban dr. Hasanovic-Kolutácz Andrea, a múzeum igazgatója. - Az új tárgyak válogatásánál számos szempontot kellett figyelembe venni: pl. illeszkedik-e a koncepcióhoz, kiállítható állapotban van-e, elrendezhető-e a vitrinekben. Célunk természetesen minél több, általunk őrzött műtárgyat megtekinthetővé tenni, ezzel is prezentálva gyűjteményünk gazdagságát.

A kiállítás megújítása olyan időszerű feladatok végrehajtását is lehetővé tette, mint például egy időt álló arculat és egy korszerű weboldal kialakítása. Az arculat készítése során a logó megújítása mellett számos arculati elem elkészült, és egyúttal megszületett a múzeum új szlogenje, amely tükrözi az intézmény profilját: „Déli szívvel, ezer színnel".

A honlap készítése is befejeződött, immár az új weboldal érhető el magyarul, angolul és horvátul. A weboldalon folyamatosan frissülő hírekkel és aktualitásokkal informálja a múzeum az érdeklődőket, ahol a megújult múzeumpedagógiai portfólió is helyet kapott, immár letölthető formában is.

- A Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum továbbra is elkötelezett abban, hogy egyedülálló kiállítási élményt nyújtson a látogatóknak, és izgalmasan mutassa be Mohács és környékének, valamint a magyarországi horvátok, szerbek, szlovének gazdag kulturális örökségét

- hangsúlyozta a múzeum igazgatója. - A múzeum szeretettel vár mindenkit a megújult kiállítás megnyitójára.