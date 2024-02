Mint korábban megírtuk, Fergeteges hangulatban telt az idei, immár 13. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál szombaton. A rendezvény himnuszának elhangzása után vette kezdetét a verseny – idén összesen nyolcvan csapat méri össze tudást, megtöltve a sportcsarnokot. A komlói, és környékbeli baráti társaságok, munkahelyi közösségek csapatai mellett egykori bányásztelepülések is – Várpalota, Pusztavacs és Szászvár - is képviseltetik magukat, illetve érkeztek versenyzők Németországból, Horvátországból, Franciaországból, Szlovákiából és Kárpátaljáról is.