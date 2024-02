Nicolas Cage az egyik legismertebb filmszínész, még úgy is, hogy az utóbbi években szinte csak gyengébbnél is gyengébb filmekben láthattuk. Pályája elején sokkal gondosabban választott szerepeket, ezen filmek közül nem egy szakmai vagy éppen közönségsiker is volt. A kétezres évek elején indult el a lejtőn, akkor sorra vállalt olyan filmeket, amelyek egy képzeletbeli videótékában is legfeljebb alsó polcosok lennének. A színész mostanában kezd visszatérni az igényesebb munkákhoz, legújabb filmje, az „Álmaid hőse” kapcsán már komoly szakmai díjak is szóba kerültek.

Nicolas Cage pályafutásáról a Dunántúli Napló két filmes újságírója, Czeczon Enikő és Fülöp Zoltán beszélgetett.