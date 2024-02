A kékesdi templom építésének első lépéseire 1999-ben került sor Kungl Jánosné Erzsébet kezdeményezésére, a településnek ugyanis évszázadok óta nem volt katolikus temploma. A kezdetben lehetetlennek tűnő vállalkozást azonban egyre többen támogatták, politikusok, művészek és sportolók.

Sólyom László lett az építés fővédnöke

Amikor az építkezés forrás hiányában megtorpanni látszott, Kungl Jánosné Sólyom Lászlóhoz fordult, aki a helyzet felmérését követően az ügy mellé állt, 2005 végén elvállalta a templom építésének fővédnökségét, 2006 elején megtekintette az építkezést is, továbbá személyes forrásaiból is támogatta a kezdeményezést. Számos magánember, vállalkozó és kivitelező, majd a kecskeméti Porta Egyesület és a püspökség is az ügy mellé állt. A példaértékű közösségi összefogásnak és a rendíthetetlen hitnek köszönhetően 2009. szeptember 26-án szentelték fel a falu legmagasabb pontjára került templomot.

A munkák összefogására megalakult a Kékesdi Szent Mihály Kolping Család. Az adományok gyűjtésére pedig alapítványt hozott létre Antal Géza apátplébános 2001 februárjában.

A tervezésre Kungl Jánosné annak idején Dévényi Sándort kérte fel, s a Kossuth- és Ybl Miklós-díjas szakember ezt ingyen vállalta.

Imádságra kulcsolt kezet jelenít meg az alaprajz

– Egy építész számára nagy álom, hogy templomot tervezhessen, olyan épületet, amely csak a hit kifejezésére jön létre

– fogalmazott Dévényi Sándor lapunknak.

Dévényi Sándor elmondta, a templom alaprajza két imára kulcsolt kéz formáját mutatja, a kezek közötti tér maga a templom. Amint belépünk, alacsony és viszonylag szűk belmagasság fogad, de ahogy haladunk az oltár felé, folyamatosan emelkedik a mennyezet, és az oltár felett éri el a legmagasabb pontját. Ennek célja, hogy egyfajta emelkedést jelenítsen meg, amely az istenhez való közelítés élményét közvetíti.

Mint kiderült, vélhetően az új templom helyén állhatott a középkori templom is, mely a mohácsi vész idején pusztult el.

A sors különös fintora, hogy a kommunizmus idején pártház épült a dombtetőn, amely később napköziként működött, ám mire a templom kivitelezésének indulásához érkeztek, az egykori pártház épületét lebontották, így a község legmagasabb pontjára, a múltbeli elődjének helyére kerülhetett a kékesdi templom, amelyet Szent Mihály tiszteletére szenteltek fel.

Pénteken énekhang tölti meg a kékesdi templomot

A templomépítés érdekében a 2000-es években számos művész adott jótékonysági hangversenyt, többek között bekapcsolódott ebbe Gulyás Dénes, a Pécsi Nemzeti Színház jelenlegi operaigazgatója. Koncertezett a templomért Miklósa Erika opera-énekesnő is Pécsváradon, valamint Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes és Király Csaba Liszt-díjas zongora- és orgonaművész is.

A Sólyom László emlékére rendezett 2024. február 9-én, péntek este tartott hangverseny 18 órakor kezdődik a kékesdi templomban. Beszédet Antal Géza apát mond, közreműködik a pécsi bazilika Bárdos Kórusa, Pálmai Árpád – tenor, Gyöngyiné Fülöp Judit – szoprán, Havasi Gábor – bariton, Gyöngyösi István – orgona, Csányiné Imre Zsuzsanna – gordonka, Sávay László – oboa, valamint Szűcs Éva – blockflöte.