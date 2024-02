Vasárnap reggel bizony nagyon sokan kémlelték az eget Mohácson, s másutt is, ahonnan útra kelni készülődtek a busójárásra: esik, nem esik? Az időjárás aztán egész nap szomorkás maradt, az eső is többször csepergett, néha egy picit jobban is eleredt, mindez azonban senkinek sem szegte a kedvét.

Különösen nem a busókét, akiknek a havas-jeges idő sem okozna főfájást, nemhogy némi eső. S persze a látogatókat sem tartotta vissza az időjárás, ezen a vasárnap is rengetegen érkeztek Mohácsra.