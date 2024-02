A klub ebben az esztendőben már készített sertéspörköltet kapros-túrós nokedlivel, valamint húsos káposztát és csokoládés süteményt is. A harmadik alkalommal egy különleges, de annál csodálatosabb krémes, fűszeres lencse ételt, a Tarka Dahlt, azaz a lencse curryt fogják elkészíteni. Ez az étel rendkívül népszerű mostanában. Talán ennek a sikernek az is az oka, hogy nemcsak finom, hanem olcsó és egészséges is. Mondhatni, ez a tökéletes kényelmi vacsora, amit még elkészíteni sem nagy ördöngösség.

De valamiben mégis más a klubnak ez az összejövetel, mégpedig abban, hogy februrár 22-én Mezőfi Richárd külföldön szerzett tapasztalatait felhasználva vezeti majd a közös sütés-főzést.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni február 21-én reggel 8 óráig lehet a [email protected] e-mail címen.