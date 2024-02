A rendezvényen az erdélyi társtelepülés, Nyárádselye is képviseltette magát egy csapattal, az ő asztaluknál finom sajtokat is lehetett kóstolni. A rendezvényt böllér bállal zárják majd szombat este a volt iskolai ebédlőben, melyen a nyárádselyéről érkező Csillag zenekar fog zenélni, tombola is lesz.

A szervezők az idei évre készültek egy újdonsággal is, mely az Ormánság Tallér nevet viselte. Ennek segítségével a résztvevő csapatok vissza tudják nyerni a nevezési díjat. Ezt a látogatók egy standon, a helyszín tudták megvásárolni és ezzel a tallérral tudtak mintegy kóstolójegyként fizetni az ételért a csapatoknál. A rendezvény végén pedig a csapatok ahány tallért összegyűjtöttek annyinak visszakapják az árát. A kezdeményezés szerintünk igen jó ötlet, egy tallérért ugyanis egy jó nagy adag disznóságot és köretet is lehetett kapni, egy ember bőven jól is lakott ezzel a mennyiségű étellel.

A fesztivállal egy időben rendezték meg a 10. Ormánsági Pálinkaversenyt is, melynek eredményhirdetése is a rendezvényen volt. A beérkezett mintákból kóstolásra is lehetőség volt, mint kérdésünkre többen is elmondták, erős volt a mezőny, igazán minőségi, zamatos pálinkát neveztek be a versenybe.