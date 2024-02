– Nyugat-Magyarországról érkezett, mint oly sokan a pécsi szimfonikus zenekarból. Mi vezette Sopronból Pécsre?

– A Zeneakadémia elvégzése után itt hirdettek állást, a város pedig mindig tetszett, miután itt a fiataloknak szervezett Jeunesse nyári zenei táborokban kiváló zenetanárokkal találkoztam és kitűnő tapasztalatokat szereztem.

– Mikor is volt ez?

– Immár kereken negyven éve, 1984-ben. Azóta játszom a zenekarban, és közel három évtizede tanítok közép-, valamint felsőfokon zenét.

– Szólóestje lesz a Kodály Központ Kocsis Zoltán termében február 29-én, korábban viszont évről évre volt ilyen fellépése a Művészetek és Irodalom Házában. Miben más ez a koncert?

– Valaki utánaszámolt, több mint száz kamaraestet, szólófellépést adtam a pályám során. Csaknem mind magam szerveztem, a Művészetek Házába pedig valóban évről évre visszatértem, de napjainkban már nem lehet kigazdálkodni pályázati pénzekből az ilyen esteket. Most pedig egy búcsúhangversenyt adok, elköszönök a szimfonikus zenekari munkájától. Ezután is tervezek még önálló esteket, és folytatom a tanítást is, de a zenekari játékom az esztendő közepén a végéhez ér, hivatalosan is nyugdíjba vonulok a zenekarból.

– Jól emlékszem, hogy jubilál a doktori titulusa is?

– Valóban, az országban elsőként a fagottművészek közül 2004-ben, vagyis húsz éve szereztem DLA-fokozatot (a szabad művészek doktora). Ez egyúttal azt jelentette akkor, hogy a pécsi zenekarból is az első DLA-zeneművész lettem.

– Miért választ egy ifjú hölgy több mint kétméteres hangszert zenélni?

– A hangszer, ahogy neve is mondja, össze van hajtogatva, kézben nem kétméteres. Nem is voltam már annyira fiatal, elsős gimnazistaként váltottam zongoráról fagottra. Azért, mert többet szerettem volna kamarázni, másrészt mindig vonzott a zenekari játék.

– A száznál több önálló est, kamarafellépés között melyik a top három?

– Kiemelném a Fagottal magyarul című hármas sorozatot, melyet kortárs magyar művekből állítottam össze és eljött meghallgatni az összes (akkor még mind élő) zeneszerző is. Ez a sorozat egyébként eljutott aztán Kolozsvárra és Kaposvárra is. Ide kívánkozik a „A gyermek áldás” Alapítvány javára szervezett koncertem is úgy 35 évvel ezelőtt, mely az akkor induló lombikbébiprogramot támogatta (kisfiam akkor volt 6 hónapos, szóval nagy teljesítmény volt), valamint a húsz évvel ezelőtti DLA-diplomakoncertem a Régi Zeneakadémia nagytermében. De megemlíthetném a Magyar Rádió márványtermében adott hangversenyemet is, melyet egyenesben közvetítettek. És amire ugyancsak nagyon büszke vagyok, az a két zeneiskolai tankönyvem, – Szeretek fagottozni, illetve Fagott ABC – ami igen népszerű a hangszeren tanuló fiatalok körében. Persze nagyon sokat jelentenek számomra a munkámat elismerő díjak is, mert elsőként vehettem át a Pannon Filharmonikusok Lickl-díját, megkaptam a város Művészeti Díját, az Artisjus-díjat, és fél éve a Magyar Arany Érdemkeresztet is, szóval nagyon különböző területekről jöttek pozitív visszajelzések.

– A műsorainak háromnegyede kortárs művekből áll. Miért?

– Egyszerű oka van, egyrészt mert sok szerző kért fel műve ősbemutatójára, továbbá a fagott-zeneirodalom jelentős része XX–XXI. századi. Emellett célom volt mindig a fellépéseimen és az oktatásban is a magyar szerzőket bemutatni. Például az öt éve kiadott The Basson’s Hungarian Colours című CD-lemezemen kizárólag élő magyar zeneszerzők művei kaptak helyet.

– Változik az élete a nyugdíjat követően?

– Sok múlik azon, hogy a Budapesten élő lányom és az egyéves unokám mennyire igényli a segítségemet. Néhány koncertet természetesen ezután is tervezek, és folytatom a közép- és felsőfokú tanítást is. Emellett többet fogok túrázni. Mert szeretem a Mecseket, az országot járni 10–15 kilométeres utakon. Valamint ezután is támogatom a Magyar Madártani Egyesületet, mert rengeteget dolgoznak az emberek és közműveik, illetve egyéb emberi beavatkozások miatt megsérülő madarak megmentésért, ápolásáért. S onnan a természetbarát örökség, hogy édesapám egykor a Soproni Erdészeti Egyetem dékánja volt, ifjúkoromban pedig sokat jártuk együtt a környék hegyeit, erdőit. Továbbá az az alapelvem a nyugdíjas éveimre, hogy soha nem szabad leállni pihenni. Amit szívesen végzünk – én például a szakmámat –, azt örökké csinálni kell, a nyugdíjas éveknek nem szabad csak a fotelt jelenteni.

– Jön a zenekari búcsúkoncert. Nem fog hiányozni a csapatjáték?

– Dehogynem! Voltam mostanában nézőként egy-két szimfonikus hangversenyen, aztán a végén, amikor a karmester köszönetképpen felállítja az együttest, én is reflexszerűen fel akartam állni a padsorban. Szóval még a véremben van a zenekari lét.