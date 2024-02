Vegyük sorra az öt érzékszervünket, mindegyiknek megvan a maga művészete. A látásnak a képzőművészet, a film, az irodalom, a színház, sőt részben a tánc is. A hallásé a zene minden ága, a tapintásé a szobrászat – persze utóbbit a látáshoz ugyanúgy besorolhatjuk. Viszont milyen alkotások születnek a szaglás, ízlelés oltárán? Persze a többség rávágja, hogy a gasztroművészet, de nevezhetjük művészetnek azt, amit nap mint nap mindenki elkészít, csak egy kicsit másként, és még aznap eltűnik a sütés-főzés nyoma?

A szenvedély íze című francia film most a mozikban arra igyekszik rávilágítani, hogy igenis születnek a konyhában megismételhetetlen remekművek, melyben benne van az egyén kreativitása éppúgy, mint a tökéletesen kiválasztott és előkészített alapanyagok összessége. Nem egyszerűen csak látványos és zamatos ételek felsorakoztatása ez a film, a tálalás és fogyasztás rendkívüli módozatait is bemutatja – például fejterítők alatt falatozzák a sármányt, vagy égő habbal kínálják a fagylat töltetű norvég omlettet. S mindezt XIX. századi környezetben, nagy fémsparhelteken elkészítve, ahol a konyha régiségei, olyan elemei is láthatók, melyeket ma már egyáltalán nem használatosak. Ám nem csupán egy szakácskönyv lapjai elevenednek itt meg, mintegy társművészetként a szerelem ízei is csatlakoznak az ízek harmóniájához. Méghozzá Juliette Binoche-nak és Benoit Magimelnek köszönhetően.

Megjegyezném számomra Juliette Binoche az a filmszínésznő, akit mindig megnézek, ha új filmben szerepel, mert még soha nem csalódtam a játékában. Egyébként az Angol beteg mellékszerepéért Oscar-díjat kapott, a Csokoládé (2000) filmje óta pedig kifejezetten keresem a filmjeit. Magimel egyébként öt évig az életben is a társa volt (Az évszázad gyermekei - 1999 forgatásán jöttek össze és öt évig éltek együtt, közös gyermekük is született). Szóval ez az összeszokott páros hihetetlen finom gesztusokkal, mimikával, tétova érintésekkel mutatja meg, hogy húsz évi élettársi viszony után is mennyi titok, szenvedélyes pillanat rejlik egy kapcsolatban, s ott sem mindegy, hogy miként van előkészítve az alapanyag.