Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Lefkovicsék gyászolnak (18.00), Tűzvörös égbolt (18.00), Tökéletes napok (20.00), Érdekvédelmi terület (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Madame Web (16.00), Imádlak utálni (18.15), Bob Marley: One Love (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (15.45, 18.00, 20.15), Argylle: A szuperkém (16.40, 19.30), Bob Marley: One Love (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Csábító leckék (17.45), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Egy élet (14.30, 19.20), Emma és a fekete jaguár (13.15, 15.30, 17.45), Érdekvédelmi terület (20.00), Imádlak utálni (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Kacsalábon (15.45), Kívánság (13.45), Kutya és macska (13.00, 15.00, 17.00, 19.00), Lefkovicsék gyászolnak (20.00), Legeslegjobb barátok (13.45), Madame Web (14.45, 17.15, 19.45), Nyersanyag (20.15), Semmelweis (16.45), Wonka (14.15).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Az öldöklés istene (19.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai Csere János körtér 1/D.): Dolgok, amikért érdemes élni. Játssza: Bereczki Zoltán (19.00).

Koncert

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Agócsi László Zeneiskola – Dobos Lászlóné emlékkoncertje (17.00).

Turmix

Bártfa Utcai Általános Iskola (Bártfa u. 5.): Vár a Bártfa! Manó Tanoda, iskola előkészítő foglalkozások. Idegennyelvi foglalkozás (17.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): Embertelen sorsok – előadás, könyvbemutató és kiállítás a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából. A belépés díjtalan (15.00).

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): „Alkotva tanulunk” című kiállítás, a Szent Mór Iskolaközpont Alapfokú Művészeti Iskolájának Képzőművészeti Tagozatán tanuló diákok munkáiból. A kiállítás megtekinthető 2024. március 6-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Anya dédelgető. Mai téma: A gyermek helye a családban (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Kalandozás a csillagos égbolton (16.00).