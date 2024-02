Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Egy élet (17.00), Lefkovicsék gyászolnak (17.00), Téli szünet (17.30), Nyersanyag (18.30), Bob Marley: One Love (20.00), Smoke Sauna Sisterhood (20.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Bob Marley: One Love (15.00), Dűne: Második rész (17.00, 20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (17.40, 20.00), Argylle: A szuperkém (14.45, 20.00), Bálnák: A bolygó őrei (13.10, 16.50), Bob Marley: One Love (13.00, 17.30, 20.15), Csábító leckék (14.00), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.15, 16.10, 18.20, 20.30), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.15, 19.45, 20.15), Egy élet (15.30), Emma és a fekete jaguár (15.30), Érdekvédelmi terület (17.45), Imádlak utálni (15.00, 17.15, 19.45), Kutya és macska (18.40), Lefkovicsék gyászolnak (13.00), Madame Web (13.00, 17.50), Semmelweis (15.15), Téli szünet (20.30), Wonka (14.20).

Színház

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Beszélj! (Dévényi Ildikó és Lukács Melinda előadása, 19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Pécsi Balett: Faust, az elkárhozott (Péter Gizi bérlet, 15.00), Kamaraszínház: Utánképzés ittas vezetőknek (19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Művészbejáró III. (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Áron András – The Moment lemezbemutató (20.00).

Turmix

JPM Természettudományi Múzeum (Szabadság u. 2.): Karszt-barlang-kutatás – Rónaki László barlangász emlékkiállítás. Rónaki László barlangkutató hagyatéka 2021-ben került a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztály gyűjteményébe. Ez az anyag kínálta az alapot a kiállításhoz, valamint a barlangok természetvédelmi jelentősége. A kiállítás 2024. július 31-ig látogatható, keddtől-szombatig 10.00-16.00 óráig.

Tudásközpont (Csorba Győző Könyvtár, Universitas u. 2/A.): „Alkotva tanulunk” című kiállítás, a Szent Mór Iskolaközpont Alapfokú Művészeti Iskolájának Képzőművészeti Tagozatán tanuló diákok munkáiból. A kiállítás megtekinthető 2024. március 6-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Zsolnay Kulturális Negyed (Látogatóközpont): VR Univerzum. A VR Univerzumban különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport vagy akár művészeti játékokat kínálnak a család minden tagjának (10.00).