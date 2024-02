– Lantos munkássága azért is izgalmas, mert ő nem a természetből redukálja a formákat, nem is csak önmagukban működő geometrikus alakzatokkal játszik, hanem azt láttatja, hogy ezek az formák a világban mindenhol fellehetőek, így a kör maga, legyen az a nap, a virág, vagy éppen egy óra. Észrevett egy teremtett rendet a világban, ez tükröződik alkotásaiban is