Nézzük hát, hogy mit kínál az immár 23 éve működő Metronóm Jazz Klub Kacsányi Éva vezetésével. Érdemes felidézni az első félév programját is, eszerint márciusban a Tálas Áron Triót, áprilisban a Gáspár Károly Triót (feat. Gereben Zita), májusban a Szakcsi Jr. Renaissance-t, júniusban a Vörös Niki New Projectet, júliusban a Szőke Niki Quintetet hallhatjuk, augusztusban pedig már van pontos időpontja 15-én Csemer Boglárka Boggie fellépésének is (ő képviselte hazánkat a 60. Eurovíziós Dalfesztiválon).