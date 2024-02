Harry Potter újabb veszélyes kalandba keveredik, miután visszatér a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába. Ekkor azonban még nem is sejti, hogy élete legnehezebb kihívása vár rá. A tizennégy éves fiatal fiúnak akaratán kívül, nála idősebb, tapasztaltabb diákokkal együtt kell részt vennie a nemzetközi Trimágus Tusán, amelyre egy ismeretlen nevezte be megmagyarázhatatlan módon. Ám a verseny veszélyei elhalványulnak amellett a tény mellett, hogy Voldemort, a Sötét Nagyúr ismét színre lépett és nemcsak hatalmát, hanem emberi alakját is visszanyerte.

A negyedik részt Mike Newell rendezte, akinek olyan alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Négy esküvő és egy temetés, Fedőneve: Donnie Brasco és a Perzsia hercege: Az idő homokja.