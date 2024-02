Legyen szó jó időről vagy rosszról, ami mindig vonzza a tekinteteket a kertben, azok a kis kiépített tóban úszkáló aranyhalak. Dr. Wirth Tamás, a PTE Botanikus Kert vezetője kísért minket végig a különböző növényeknek otthont adó házakban. Az egyik teremben citrusfélékre bukkantunk. Egy nagy, súlyosnak tűnő pomelo csüngött az egyik fa ágáról, míg a másikon öklömnyi grapefruitok hívogattak minket, amelyeknek ugyan még kissé zöldes árnyalatuk volt, de azért inkább már a narancs szín dominált.

A sok grapefruit után orchideák és kaktuszok sokasága fogadott minket





A sok grapefruit után orchideák sokasága fogadott minket



Egy másik teremben pedig nagy számban láttunk orchideákat, amelyek ugyan már nem mennek ritkaságszámba, de az itt található virágoknak a jelentősége abban rejlik, hogy egy hölgy adományozta a kert részére.

Miközben bejártuk a különböző házakat, és megcsodáltuk a kaktuszokat és a pálmákat is, arról mesélt dr. Wirth Tamás, hogy az idei évben is megrendezik a Pécsi Dísznövény-kiállítást és vásárt május 11-én és 12-én, amely immáron a tizenhatodik alkalom lesz. Ebben az évben is lehetőség lesz beszerezni különféle fásszárú növényeket, félcserjéket és plumériákat is. De a mostani eseményen, terveik szerint lesznek vízi- és rovaremésztő növényekkel foglalkozó árusok is.

Mindemellett természetesen a Botanikus Kert az őszi Kutatók Éjszakáján is szeretne újra helyszín lenni, illetve a Múzeumok Éjszakájához is csatlakoznának.

Az egyik növényekkel teli házban arról mesélt a kert vezetője, hogy terveik között szerepel az, hogy UV-fénnyel világítsák meg az üvegházi növényeket. Ennek az a különlegessége, hogy ezen fény alatt teljesen más mintázatot mutatnak a növények. A beporzó rovarok, mivel érzékelik az UV-fényt, ezeket a rejtett mintázatokat látják. Amit mi lilának és fehérnek látunk, azt a rovarok egy sávos, tarka mintaként érzékelik, de ugyanez igaz a levelekre is.

Jelenleg még azt vizsgálják, hogy mit lenne érdemes megvilágítani, és hogy hová helyezzék az ehhez szükséges berendezéseket. Ezzel egy plusz látványelemmel bővülne a kert, és akár éjszaka is meg lehetne csodálni a növényeket.

Most egy olyan nyugalmi időszakban vannak a növények és maga a kert is, hogy az itt dolgozók rendrakással foglalkoznak, cserjét, fát metszenek, de hamarosan a növények ültetésébe is belevágnak, de ahhoz is kell, hogy egy kicsit még melegedjen az idő, és csapadék is legyen.

Az idő pedig röpül, így márciusban már egy-két növényt kihelyeznek a szabadba, bár általában április és május a kipakolási időszak, de mindez nagyban függ az időjárástól.