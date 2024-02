A Siklósi Hagyományőrző Egyesület idén is látványos, a városhoz méltó megemlékezéseket tervez a nemzeti ünnepekre. Az elmúlt években a járási székhely ünnepségei szintet léptek, amelyet nem csak a közel félszáz közreműködő, illetve előadó jelez, akik emelik a megemlékezések színvonalát, hanem az is, hogy a lakosságból is egyre többen kíváncsiak ezekre a programokra.

Puskás Zoltán, a Siklósi Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, több előadással, énekes műsorral és ünnepi dekorációval igyekeznek az idei évben is megszólítani az érdeklődőket. Most a március 15-i ünnepségre készülnek, amelyet harmadik éve a siklósi önkormányzattal együtt szerveznek. Ezúttal is a várudvarba várják majd a résztvevőket, ahol versmondás, a Tenkes Vegyeskar műsora, az alkalomhoz illő énekes produkciók a már megszokott előadók, valamint a Kikerics és a Pelikán Néptáncegyüttes műsora nyitja majd meg a programot, amely után a gimnázium kadétjainak közreműködésével kerülnek majd a történelmi zászlók a helyükre. A megemlékezés további részében bevonulnak a huszárok, a honvéd gyalogosok, továbbá egy kadét szakasz, és a fővárosi ünnepséget idéző zászlófelvonás veszi kezdetét. A beszédek után pedig következik a koszorúzás.

A következő alkalom a június 4-i nemzeti összetartozás napja lesz, amikor is a várkertben a nagy Magyarország és a megcsonkított ország határait is fáklyások teszik majd ki. Az elmúlt két évben a térség és a vármegye leglátványosabb megemlékezését tartották Siklóson, s az idei évben még látványosabbra tervezik a rendezvényt, közel 300 közreműködő részvételével, és meglepetés produkció is lesz a város önkormányzatának szervezésével.

Az év második felében részt vesznek a Várfesztiválon, és augusztus 24-én a már hagyományos esti lovas színházi előadásukat tartják meg.