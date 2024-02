Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Lefkovicsék gyászolnak (17.00), Tökéletes napok (17.30), Nyersanyag (18.30), Tűzvörös égbolt (20.00), És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet! (20.30).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Imádlak utálni (16.00), Madame Web (18.00), Bob Marley: One Love (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (15.45, 18.00, 20.15), Argylle: A szuperkém (16.40, 19.30), Bob Marley: One Love (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Csábító leckék (17.45), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Egy élet (14.30, 19.20), Emma és a fekete jaguár (13.15, 15.30, 17.45), Érdekvédelmi terület (20.00), Imádlak utálni (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Kacsalábon (15.45), Kívánság (13.45), Kutya és macska (13.00, 15.00, 17.00, 19.00), Lefkovicsék gyászolnak (20.00), Legeslegjobb barátok (13.45), Madame Web (14.45, 17.15, 19.45), Semmelweis (16.45), Wonka (14.15).

Színház

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Fergeteges komédia, avagy Anyák és lányok (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A király beszéde (Faludy László bérlet, régi nevén „Keddi bérlet”, 19.00), N. Szabó Sándor terem: Audiencia (19.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): „Úgy vágyom a messzeséget…” – Bencsik Éva akvarellfestő, művésztanár kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. március 15-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.

Cella Septichora Látogatóközpont (Sétatér): Világörökségi séták. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (15.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: Mezősi Ágnes fotóművész „Egyszerűen” című kiállítása. Megnyitja: Patartics Zorán Ybl díjas építész. Gitáron közreműködik: Sándor Kinga és Guld Hanka. A kiállítás megtekinthető 2024. március 24-ig. Megnyitó ma (18.00).

JPM Csontváry Múzeum (Janus Pannonius u. 11.): „Kincs, ami van!” című kiállítás. A csaknem 24 kilogramm tömegű, 44080 ezüstéremből álló kincset különleges módon, hat nagy tárolóban és néhány kisebb vitrinben egyenként mutatja be a tárlat. Megtekinthető 2024. március 31-ig, keddtől-vasárnapig 10.00-től 18.00-ig.

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): Tóth Zsuzsi és Lengyel Péter szobrászművészek tárlatvezetése a Territory című kiállításon. A kiállítás megtekinthető 2024. március 9-ig. Tárlatvezetés ma (17.00).