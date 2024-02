Gőzerővel zajlik a készülődés 13. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválra, amelyet most szombaton, február 10-én tartanak, a hagyományoknak megfelelően a Sportközpontban. Idén nyolcvan csapat méri majd össze tudását a térség legnagyobb gasztronómiai ünnepén, amelynek egyik újdonsága, hogy a környék őstermelői és kézművesei is bemutatkoznak a rendezvényen, vásárlási lehetőséget is biztosítva.

A komlói, és környékbeli baráti társaságok, munkahelyi közösségek csapatai mellett egykori bányásztelepülések is - Várpalota, Pusztavacs és Szászvár - is képviseltetik magukat, illetve érkeznek versenyzők Németországból, Horvátországból, Franciaországból, Szlovákiából és Kárpátaljáról is.