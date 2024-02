Ennek apropójából a megszokott programelemeken túl többek között páros versenyt hirdettek, amely során az élményeken túl ajándékokat is nyerhettek a nevezők. Olyan feladatokat kellett teljesíteniük, mint a szívecske ijászat, vasvilla tartás vagy a papucs hajító verseny. Emellett többek között meghallgathatták a Térdszéli Katica – az okos lány és a király zenés mesét is a látogatók, valamint bepillanthattak a középkort idéző mesterek műhelyeibe, továbbá lovagi bemutatót is figyelemmel kísérhettek.