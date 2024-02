– Piaci alapokra kell helyeznünk a működésünket, olyan módon, hogy ugyanakkor önazonosak is tudjunk maradni. Azt látom, az elmúlt évek nehézségei miatt a közönség most inkább szórakozni kíván a színházban, amihez a Pécsi Harmadik Színház előadásai is fontos, hogy illeszkedjenek. De nagyon kell vigyázni, hogy a vígjátékokban is megtartsuk a minőséget. Ezt a két irányt próbáljuk most ötvözni. Szeretnénk, ha könnyedén működő színház lennénk, nem egy görcsösen az életünkért küzdő csapat