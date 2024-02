– A két főszerepet Takaró Kristóf és Götz Attila játsszák, egy páros, akik már bemutatkoztak együtt a Primadonnákban. Hogyan esett rájuk a választás?

– Egy vidéki színház nagyrészt állandó társulattal dolgozik, így a színészeket mindig más és más szerepben láthatja a közönség. Amikor a főszereplőkön gondolkodtam, bevillant, hogy személyükben olyan párost mutathatnánk most be drámai szerepekben, akiket a mai napig láthatunk nőnek öltözve a Primadonnákban. Arra is gondoltam, hogy a kedves közönség talán meg is tud lepődni, hogy azok, akiket tegnap még bohózatban láttak, most akár a könnyeiket is elő tudják csalni. A szereposztásnak társulatépítő szándéka is van, hogy minél színesebb palettát kínáljunk színészeinknek, ahogyan a nézőknek is az előadások során. Mindig is előnyösnek tartottam, amikor egy színésznek lehetősége nyílik kimozdulni a komfortzónájából. Ezért is esett rájuk a választásom, hiszen kiválóan játszanak a Primadonnákban, és biztos voltam abban, hogy ez számukra is nagy élmény és nemes feladat lesz. Így egy másik arcukat is megmutathatják, amivel reményeink szerint meglephetik magukat, szeretteiket és a közönséget egyaránt.