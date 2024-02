A 2023-as évben számtalan alkalommal beszéltünk Márkus Istvánnal a Retrováriummal kapcsolatban, amelynek 2024 igazi mérföldkő, hiszen tizenötödik évadját nyitja meg március 23-án.

Márkus István lett az Év embere 2024-ben

Fotó: Laufer László

Most viszont a szavazásról kérdeztük, amivel kapcsolatban így mesélt:

– Hatalmas megtiszteltetés volt bekerülni a tízes listába, hiszen egy nagyon erős mezőny jött össze, akiknek munkájához szintén csak gratulálni tudok. Teljesen megdöbbentem, hogy én, mint könyvtáros bekerültem közéjük. Csak ámultam rajta, és akkor kezdtem érezni, hogy mindez valóság, amikor a bama.hu oldalán megláttam a fotón a 10 jelölt között az én arcképemet is.

Márkus István sokat tett a könyvvásárért

Márkus István rengeteg erőt és energiát befektetett a Retro Könyvvásárba, de mindezt úgy, hogy élvezi. Szenvedélye, hogy az olvasás és a könyvek szeretetét átadja az embereknek.

– Az egész szavazás alatt rengeteg lájkot, megosztás, és főként biztatást kaptam. A szülővárosomból, a zselici apró falvakból, a régi iskolai osztálytársaktól, tanároktól, a pécsi kollégáktól, valamint azoktól a pécsi társaságoktól, csoportoktól, akikkel kapcsolatban áll a Retrovárium - mesélte a CSGYK munkatársa.

Beszélgetésünk során Márkus István, az Év emberének győztese kiemelte, hogy nagyon sokat köszönhet a könyveknek, valamint az otthonának is, ahonnan a könyvek iránti szeretetét elhozta. Ez vitte a könyvtáros szakma felé. A pályája során pedig Pécsre került, ahol megismerte azt a szakmai elitet, akik a CSGYK-ban dolgoznak. A megyei módszertani munkájának köszönhetően megismerhették a vármegye kis falvaiban és a városokban is. A megyei feladatok révén más vármegyékbe is eljuthatott, ahol megismerte a többi megyei könyvtárakat, de a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és az Országos Széchenyi Könyvtárban is járt előadásokon, szakmai napokon. Az itt megismert emberek is üzentek a szavazás ideje alatt.

Megemlítettem, hogy munkáival ő egy igazi közösséget tudott kiépíteni nem csak a térségben, hanem az országban is, amiről így mesélt:

– Hogyha így visszatekintek eddigi munkáimra, akkor tényleg azt mondanám, hogy közösségépítő vagyok. Szeretek a közösség motorja lenni. Hogyha látom, hogy egy közösség megtalálja a célját, akkor én abba beleállok, és segítek elérni azt, legyen szó bármilyen klubról, csoportról, szervezetről. Amikor 2001-ben bekerültem a megyei könyvtárba, egy atomjaira hullott könyvtári hálózatot találtam. A minisztérium segítségül hívta a megyei könyvtárak szellemi tőkéjét és fokozatosan egy jól működő könyvtári rendszert tudtunk kialakítani. A legkisebb településeken is megtaláltuk a megfelelő kollégákat, akik működtetik a szolgáltató helyeket. A megye városaiban jól működő könyvtárak várják az olvasókat, a Csorba Győző Könyvtár pedig - mint vármegyei módszertani központ -, kiszolgálja Pécs lakosságát és a vármegye valamennyi polgárát. Nagyon büszkén tekintek erre az időszakra vissza, amikor is a hálózatépítésben dolgozhattam.

A Retro könyvvásár is egy közösségépítő térré nőtte ki magát az elmúlt tizenöt évben. Városi és megyei rendezvényekre hívják őket, vagy betérnek a Retrovárium udvarába az itt megrendezésre kerülő összművészeti programokra. Megismerték őket az emberek, és beépültek a köztudatba. Visszajáró vendégeik vannak, akik szombatról-szombatra járnak hozzánk a nyitvatartási időben.