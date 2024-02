A zenés-táncos, hagyományőrző rendezvénynek ezúttal is az Ifjúsági Centrum adott otthont, ahol a hónapok óta erre a szereplésre készülő gyerekek mellett önkormányzati képviselők, intézményvezetők, szülők, nagyszülők vettek részt.

- Gyönyörűen sokszínű kultúrája, élő hagyománya miatt Mohács sajátosan jó helyzetben lévő település

- hangoztatta Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a busójárás csütörtöki nyitórendezvényén.

- A Kárpát-medencében élő népek kiemelkedők abban a tekintetben, hogy számukra a gyermekek különösen fontosak. A tény, hogy a gyerekeknek lehet saját mulatságuk, többszáz éves hagyomány a térségben

- tette hozzá arra utalva, hogy a busójárás első napja elsősorban a gyerekek farsangolásáról, ünnepléséről szól Mohácson.

Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere kiemelte, a mohácsi farsangi időszak, a busójárás a jövő generációjára való építkezés jegyében indul a gyerekek ünneplésével, így a csütörtöki programokon a legkisebbek is átérezhetik a farsangi hangulatot.

Rámutatott: bár a busójárás a város legnagyobb turisztikai attrakciója, a helyieknek mást, egyfajta életérzést jelent.

- Mindezt jól mutatja, hogy a 18 ezer lakosú városban 2500 maskarás és 71 busócsoport vonul majd fel a következő hat napban.

Kora délután gyermek néptánccsoportok és busócsoportok bemutatóival, farsangi felvonulással folytatódtak a programok.

A gyönyörű, napsütéses időben már az első nap eseményeire is nagyon sokan voltak kíváncsiak, több ezren fordultak meg a város főterén.

A napot tárlatok és táncházak is színesítik, a Széchenyi téren busójárási eszközöket mutatnak be, és Népek találkozása a mohácsi Dunánál címmel megnyílik a Kanizsai Dorottya Múzeum megújult állandó tárlata is.

A további rendezvények teljes sora napról napra nyomon követhető a bama.hu-n.