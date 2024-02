Ma már nem egészen így van: ha több tízezres tömeg nem is volt a városban, több ezren biztosan összegyűltek kedden is a Széchenyi téren. Sokan éppen azért indulnak útnak ezen a napon, hogy elkerüljék a szombati és vasárnapi nagy tömeget. Őket az időjárás is kárpótolta a vasárnapi borús, esős napért, hiszen napsütés fogadta a télűzőket és a látogatókat.